Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour son duel avec Carlos Sainz Jr

Publié le 9 octobre 2020 à 14h35 par T.M.

La saison prochaine, chez Ferrari, Carlos Sainz Jr remplacera Sebastian Vettel. Un nouveau concurrent évoqué par Charles Leclerc.

Avant même le début de la saison, Ferrari avait déjà réglé la question de ses pilotes pour 2021. En effet, alors que le doute entourage l’avenir de Sebastian Vettel, en fin de contrat, la Scuderia a tranché en décidant de ne pas prolonger l’Allemand. Son successeur a d’ailleurs rapidement été communiqué et celui-ci sera Carlos Sainz Jr. Actuellement chez McLaren, l’Espagnol sera le futur coéquipier de Charles Leclerc. Et le Monégasque s’attend à une grosse concurrence de la part de Carlos Sainz Jr étant donné qu’à ses yeux, il n’y a pas de numéro 1 et de numéro 2.

« Je ne pense pas qu’il vient chez Ferrari pour être le numéro 2 »