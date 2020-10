Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton après sa victoire difficile !

Publié le 11 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2020 à 20h36

Au terme d’un Grand Prix d’Eifel chaotique, c’est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui s’est imposé. Parti en 2e position derrière son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique est revenu sur cette course particulière.

Nombreux sont les pilotes qui s’attendaient à un scénario rocambolesque sur le Nürburgring, la piste leur a donné raison ! Après cinq abandons, dont celui du poleman Valtteri Bottas, c’est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui s’est imposé, devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Avec cette victoire, la 91e de sa carrière, le Britannique s’envole encore un peu plus au classement général, inarrêtable dans la quête de son 7e titre mondial. Pourtant, le pilote de l'écurie Mercedes est apparu épuisé mais soulagé face aux micros après l’arrivée.

« J’ai tout donné »