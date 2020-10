Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton qui égale le record de Michael Schumacher !

Publié le 11 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2020 à 22h36

Vainqueur du Grand Prix d’Eifel ce dimanche, Lewis Hamilton a ainsi signé sa 91e victoire en Formule 1, soit autant que Michael Schumacher. Après la course, le Britannique est apparu ému d’avoir égalé le record du pilote légendaire.

Après deux semaines de trêve, la Formule 1 a fait son grand retour ce dimanche lors du Grand Prix d’Eifel. Et c’est une nouvelle fois une Mercedes qui s’est imposée, non pas celle de Valtteri Bottas, poleman au départ et contraint à l’abandon, mais celle de Lewis Hamilton. En l’emportant devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo, le Britannique a obtenu sa 91e victoire en Grand Prix, égalant ainsi le record jusqu’ici détenu par Michael Schumacher. À l’issue d’une course éprouvante, Lewis Hamilton n’a pu échapper au sujet face aux différents micros.

« Il va me falloir du temps pour réaliser ce moment »