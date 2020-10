Formule 1

Formule 1 : Le constat inquiétant de Nico Rosberg sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 11 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que Toto Wolff et Lewis Hamilton n'ont toujours pas prolongé leur contrat, l'avenir de Mercedes tiendrait à celui de son patron d'après Nico Rosberg.

Champion du monde en 2016, Nico Rosberg connaît bien la maison des flèches d'argent. Coéquipier de Lewis Hamilton pendant quatre saisons et sous les ordres de Toto Wolff, le pilote allemand est conscient de l'importance de ces deux hommes pour Mercedes. Et alors que ni Hamilton, ni Wolff n'est sous contrat pour 2021, le doute grandit. Surtout pour le patron de l'équipe face à la rumeur de rachat par Jim Ratcliffe et Ineos. Mais pour Nico Rosberg, l'avenir de Mercedes dépendrait de l'homme d'affaire autrichien.

« Son départ pourrait entraîner de graves conséquences »