Formule 1 : Hamilton répond aux critiques sur son record !

Publié le 15 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

En s’imposant lors du Grand Prix d’Eifel, Lewis Hamilton a égalé le nombre de victoires en F1 de Michael Schumacher. Alors que le record devrait bientôt tomber, le Britannique fait face au scepticisme de certains anciens.

L’événement était particulièrement attendu, il s’est produit dimanche dernier lors du Grand Prix d’Eifel. À 35 ans, Lewis Hamilton a égalé le record jusqu’ici détenu par Michael Schumacher, en remportant sa 91e victoire en Formule 1 sur le Nürburgring. Ultra dominateur depuis désormais plusieurs années au volant de sa Mercedes, le Britannique devrait encore s’imposer lors d’une des 6 dernières courses de la saison, et ainsi dépasser l’Allemand. Pourtant, le sextuple champion du monde semble loin de mettre tout le monde d’accord, notamment certaines anciennes gloires de la discipline, qui considèrent la voiture d’Hamilton trop performante par rapport à ses concurrentes.

« Peut-être qu’un jour, ça leur passera »