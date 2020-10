Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Fernando Alonso sur son retour en piste !

Publié le 14 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

En 2021, Fernando Alonso sera de retour en Formule 1 au volant d'une Alpine. Ce mardi, le pilote espagnol a pu tester sa voiture pour la première fois. Une Renault R.S.20 performante selon le double champion du monde.

Ce sera un des événements marquants de la prochaine saison de Formule 1. Fernando Alonso sera de retour sur les grilles. Après deux ans passés sur les circuits d'endurance et au Rallye Dakar, le pilote espagnol retrouvera la discipline de ses débuts. Dans une écurie que le taureau des Asturies connaît tout aussi bien. Alonso remplacera Daniel Ricciardo, partant chez McLaren, au volant d'Alpine. Le nouveau nom de Renault, pour un troisième passage après 2003-2006 et 2008-2009. Une association qui fait rêver, d'autant que leur première collaboration a permis à Fernando Alonso de remporter deux titres mondiaux.

« La voiture est plus performante que moi pour le moment »