Formule 1

Formule 1 : La réaction de Ricciardo après son podium !

Publié le 13 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Devancé par Max Verstappen et Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo a terminé 3e du Grand Prix d’Eifel. Débarqué chez Renault en 2018 pour ramener l’écurie sur un podium, l’Australien est finalement parvenu à accomplir son objectif.

Dans l’ombre du triomphe de Lewis Hamilton, sa performance serait presque passée inaperçue. Daniel Ricciardo l’avait annoncé, il devrait s’attendre à une défaillance des trois favoris pour glaner un podium, et l’abandon de Valtteri Bottas lui a donné raison. En S’adjugeant la 3e place au Grand Prix d’Eifel, l’Australien a signé le premier podium en Formule 1 de Renault depuis 2011. Une performance qui confirme l’état de forme du pilote, et qui vaudra un tatouage à son directeur général, Cyril Abiteboul, après un pari entre les deux hommes.

« Comme si je célébrais mon premier podium »