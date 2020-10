Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly envoie un message fort à Red Bull !

Publié le 14 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Désireux de piloter une Red Bull la saison prochaine, Pierre Gasly interpelle publiquement le dirigeant de l'écurie. Des déclarations qui s'ajoutent aux réponses données en piste.

L'avenir de Pierre Gasly est toujours flou. Aujourd'hui chez Alpha Tauri, le pilote français obtient des résultats convaincants. De quoi briguer une place dans l'équipe première. Dans la filière Red Bull depuis 2014, Gasly a ensuite été lancé en Formule 1. Une carrière exclusivement passé dans la seconde écurie de la marque. Ou presque. Intégré chez Red Bull l'an dernier, le Français n'avait pas eu les résultats escomptés. Rapidement rétrogradé, remplacé par Alex Albon après seulement 12 Grand Prix, Pierre Gasly n'a pas accusé le coup. Au contraire. En fin de saison, le Rouennais obtient son premier podium au Brésil. Avant une victoire historique à Monza cette année.

« Une place chez Red Bull ne dépend pas de moi »