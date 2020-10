Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Schumacher… La réaction de Sebastian Vettel !

Publié le 13 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 13 octobre 2020 à 11h47

En remportant le Grand Prix d’Eifel, Lewis Hamilton est devenu l’égal de Schumacher avec 91 victoires en Formule 1. Éternel fan du légendaire pilote allemand, Sebastian Vettel est revenu sur l’événement.

La question n’était plus de savoir s’il allait y arriver, mais quand est-ce qu’il allait le faire. Ce dimanche sur le Nürburgring, Lewis Hamilton s’est imposé pour la 91e fois en Formule 1, soit autant que Michael Schumacher. Tout un symbole pour le Britannique, qui devient l’égal du pilote légendaire, en Allemagne, alors que son fils Mick Schumacher aurait du faire ses premiers pas en F1 lors des essais libres. Avec cette victoire, le n°1 chez Mercedes s’envole un peu plus vers son 7e titre mondial. 11e du Grand Prix d’Eifel, Sebastian Vettel, compatriote de « Schumi », est revenu sur l’événement.

« Michael sera toujours mon héros »