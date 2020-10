Formule 1

Formule 1 : Ce pilote postule chez Red Bull pour Verstappen !

Publié le 17 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors qu’il reste encore six Grand Prix à disputer avant la fin de la saison de Formule 1, les pilotes s’activent déjà pour trouver une monoplace pour l’an prochain. C’est le cas de Nico Hülkenberg, qui rêverait de rejoindre Max Verstappen.

Max Verstappen a décidément la côte. Alors que son coéquipier, Alexander Albon, n’est toujours pas confirmé chez Red Bull la saison prochaine, de nombreux pilotes se disent prêt à faire équipe Max Verstappen. C’est le cas de Nico Hülkenberg. Le pilote allemand cherche un baquet et ses récentes bonnes performances à Silverstone et Nürburgring, en tant que remplaçant, pourrait jouer en sa faveur. Nico Hülkenberg négocie également avec Alfa Romeo et Haas, mais verrait d’un bon oeil une collaboration avec Max Verstappen.

« Max est un vrai killer »