Formule 1 : Ce constat de Red Bull sur la domination de Mercedes !

Publié le 17 octobre 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que Mercedes domine nouvelle fois la Formule 1 cette saison, Helmut Marko n’a pas caché qu’il était très surpris par les progrès de l’écurie allemande cette saison.

Depuis plusieurs années maintenant, Mercedes impose une domination sans partage sur le monde de la Formule 1. Et comme attendu, cette saison 2020 au format particulier en raison de la pandémie de Covid-19 ne déroge pas à la règle. Ainsi, Lewis Hamilton est en tête du championnat du monde et a une voie royale pour décrocher son septième championnat du monde, chose qui lui permettrait d’égaler le record en la matière établi par Michael Schumacher. Une nouvelle saison de domination sans partage dont la manière surprend Helmut Marko, le responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, qui ne s’attendait pas à une telle progression de Mercedes cette saison.

« Nous sommes à nouveau en retard »