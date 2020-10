Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour le titre de champion du monde

Publié le 17 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Tout juste auréolé d'une 91e victoire, Lewis Hamilton peut désormais se concentrer sur son septième titre mondial. Leader du championnat, le pilote britannique refuse de s'enflammer.

Lewis Hamilton est devenu l'égal de Michael Schumacher dimanche dernier. Le Britannique s'est offert une 91e victoire en Grand Prix, et a même été félicité par Mick Schumacher, avec en cadeau un casque du Baron rouge. Désormais, le pilote Mercedes peut s'attaquer au record le plus marquant de la Formule 1 : les sept titres mondiaux de la légende allemande. Grand favori à sa propre succession, Hamilton mène encore ce championnat du monde, d'autant qu'avec l'abandon de Valtteri Bottas au Nürburgring, le pilote britannique possède désormais 69 points d'avance sur son coéquipier.

« Je ne peux pas me permettre de perdre ma concentration »