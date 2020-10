Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Valtteri Bottas sur Lewis Hamilton !

Publié le 15 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2020 à 20h37

Relégué à 69 points de son coéquipier, Valtteri Bottas est en difficulté au championnat du monde. Dominé par Lewis Hamilton, le pilote finlandais se sent pourtant supérieur.

Le week-end au Nürburgring a viré du rêve au cauchemar pour Valtteri Bottas. Vainqueur de la seule séance d'essais libres avant de prendre la pole, le pilote finlandais prenait le départ dans les meilleures conditions. Surtout avec sa victoire lors du dernier Grand Prix en Russie. Avec l'espoir de relancer le championnat. Mais d'un ennui mécanique, tous ses plans ont été rayés. Contraint à l'abandon, Bottas a assisté, des stands, impuissant, à la victoire de son coéquipier. Lewis Hamilton, qui s'est imposé devant Verstappen et Ricciardo, a ainsi accentué son avance au mondial. Avec 69 points d'écart avec Bottas, la messe semble dite.

« Je peux être meilleur que Lewis Hamilton »