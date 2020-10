Formule 1

Formule 1 : Le patron de Renault apporte son soutien à Esteban Ocon !

Publié le 16 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

En fin de contrat cette saison chez Renault, Esteban Ocon pourrait ne pas être prolongé, alors que ses prestations sont en dessous des espérances. Si aucune décision n'a été prise pour le moment, Cyril Abiteboul a apporté son soutien au pilote français.

De retour en Formule 1 cette saison après n'avoir pas trouvé d'écurie lors de la saison 2019, Esteban Ocon pourrait encore avoir le même problème la saison prochaine. Alors que Daniel Riccardo possède presque le double des points d'Esteban Ocon, les dirigeants de Renault réfléchiraient sérieusement à ne pas prolonger le pilote français de 24 ans. Renault serait entré en contact avec Pierre Gasly après que Red Bull ait affirmé qu'ils ne comptaient pas le promouvoir pour le moment. L'actuel pilote d'AlphaTauri serait évoluerait ainsi au côté de Fernando Alonso, qui remplacera Daniel Riccardo la saison prochaine, le pilote australien s'étant engagé avec McLaren. Toutefois, l'avenir d'Esteban Ocon n'est pas encore scellé, et ce dernier a reçu un soutien de poids alors que Cyril Abiteboul, patron de Renault, a affirmé qu'il n'avait pas à avoir honte.

« Il ne devrait pas avoir honte »