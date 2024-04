MMA - UFC : « J’ai engagé un psy », McGregor est prévenu !

Florian Barré

C’est l’un des combats de l’année, du moins sur le papier. Michael Chandler et Conor McGregor font leur retour à l’UFC fin juin et depuis l’annonce officielle du combat, les deux athlètes s’expriment tour à tour pour faire monter la sauce. Récemment, c’est « Iron » qui a prévenu « The Notorious ». Malgré sa longue absence, il a insisté sur le fait qu’il est toujours « capable de tout faire ».

Le 29 juin prochain, Michael Chandler et Conor McGregor s’affronteront lors du main event de l’UFC 303. Un combat attendu depuis des mois par les fans de MMA qui verront une opposition entre deux légendes de la discipline n’ayant pas combattu depuis un bon moment. L’Américain a foulé la cage de l’UFC pour la dernière fois en novembre 2022 alors que la présence de l’Irlandais remonte à juillet 2021. Dans les deux cas, un tel retour demande une grosse préparation et Chandler a tout mis en oeuvre pour réussir son come-back selon ses dires.

« Cela pourrait être une fin de carrière »

Dans une récente interview, Iron a expliqué que sa longue absence n’aura aucune incidence sur son niveau le soir du combat : « J’ai passé 688 jours sans gagner un combat, presque deux années complètes sans gagner un combat […] Pour un pratiquant d’arts martiaux mixtes, cela pourrait être une fin de carrière. C’est à ce moment-là que le doute s’installe. J’ai engagé un psychologue. Physiquement, je suis capable de tout faire. En revanche, tout ça ne sert à rien si l’esprit ne suit pas ».

« Ses réflexes ne sont plus ce qu’ils étaient »