MMA - UFC : Jon Jones est de retour !

Florian Barré

En ce moment, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de l’UFC. Alors que Conor McGregor fera son retour fin juin dans la cage de l’organisation reine de MMA, une autre mise à jour est arrivée concernant Jon Jones, blessé depuis de longs mois. Le champion des poids lourds semble enfin en capacité de revenir et a récemment partagé une publication sur Instagram, informant qu'il avait bel et bien repris l'entraînement.

C’était l’un des combats les plus attendus de l’année 2023. Malheureusement, le choc entre Jon Jones et Stipe Miocic n’a pas pu avoir lieu en raison du forfait du champion en titre des poids lourds, quelques jours avant le combat de l’UFC 295. La raison : Bones s’est déchiré des muscles pectoraux qui touchaient son épaule. Six mois plus tard, celui que l’on considère souvent comme le plus grand combattant de l’histoire de l’UFC, a enfin annoncé son retour… à l’entraînement.

MMA - UFC : McGregor vs. Chandler, le coach de l’Irlandais donne son pronostic https://t.co/Bpe7JDURqw pic.twitter.com/oHvml7aTVh — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Jones fait l’éloge de Miocic sur Instagram

« Le premier jour de retour au gymnase depuis ma blessure a été incroyable. C’est ainsi que tout a commencé. » a écrit Jon Jones sur Instagram pour annoncer la nouvelle. Fait intéressant, un fan a commenté son message, demandant pourquoi il est toujours prêt à combattre Stipe Miocic plutôt que Tom Aspinall, qui détient la ceinture intérimaire. Jones a répondu en soulignant le statut de ‘GOAT des poids lourds’ de l'ancien double champion : « J’aime à quel point j'ai fixé des attentes élevées. Même fraîchement opéré, vous ne donnez toujours pas une chance au plus grand poids lourd de tous les temps ».

Tom Aspinall attend son tour

D'ailleurs, Dana White a déjà confirmé le combat dans une interview quelques semaines avant l'UFC 300. Il a assuré que rien ne pourrait le faire changer d’avis et abandonner le combat, bien que la date exacte du combat reste à déterminer. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour Tom Aspinall. Il pourrait combattre le vainqueur de Jones contre Miocic. « Jones est prêt à combattre Stipe. J'espère que le vainqueur de ce combat combattra Tom » avait-il lâché.