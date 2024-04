MMA : Concurrent potentiel de Ciryl Gane, ce champion UFC avoue avoir « deux orteils cassés »

Florian Barré

Il est l’un des combattants les plus dangereux de tous les temps. Alex Pereira fait régner la terreur chez les poids mi-lourds après avoir dominé la division middleweight. Le Brésilien pourrait ainsi prochainement s’attaquer à la catégorie heavyweight où résident Ciryl Gane, Tom Aspinall et Jon Jones. C’est du moins l’intention qu’il a exprimée ces dernières semaines. Malheureusement, après son succès face à Jamahal Hill, « Poatan » a mis fin aux rumeurs.

Impressionnant de facilité et de décontraction lors de l’UFC 300, Alex Pereira a parfaitement défendu sa ceinture chez les mi-lourds face à Jamahal Hill. Et s’il espérait remonter dans la cage dès l’UFC 301, chez lui au Brésil, Poatan a vite été rattrapé par sa condition physique. Bien qu’il ne soit pas resté très longtemps dans l’octogone, le Brésilien a terminé le combat avec deux orteils cassés, l’obligeant à prendre un peu de repos.

Pereira explique la situation dans laquelle il est

Une triste nouvelle alors que la catégorie poids lourd est totalement bloquée par la blessure de Jon Jones et se serait bien servie d’Alex Pereira pour remettre un coup d’huile dans les rouages. Tom Aspinall et Ciryl Gane, deux cibles potentielles de Poatan , devront encore patienter avant de le voir les rejoindre chez les lourds. Pour un média brésilien, Pereira s’est exprimé sur le sujet : « C’est difficile de dire ce que je veux faire par la suite, je n’ai pas vraiment eu le temps d’y penser pour le moment. Si je suis indisponible un long moment, je préfère évidemment défendre ma ceinture chez les lourds légers. Si à mon retour je vais chez les poids lourds et que je me blesse, quand est-ce que je vais pouvoir défendre ma ceinture ? Je ne veux pas prendre une catégorie en otage. »

« Mes pieds sont morts »