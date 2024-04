MMA : Le prochain adversaire de Cédric Doumbè enfin dévoilé

Florian Barré

C’est désormais officiel, un peu plus de deux mois après sa défaite face à Baysangur Chamsoudinov, Cédric Doumbè fera son retour dans une cage de MMA. Toujours à l’Accor Arena mais pour le Bellator Champions Séries cette fois, Doumbè affrontera l’Américain Derek Anderson le 17 mai, lors du co-main event de la soirée. L’occasion parfaite pour rattraper sa bévue précédente.

C’est la grande nouvelle de ce début de semaine. Cédric Doumbè va faire son retour dans l’octogone dans le cadre du Bellator Champions Séries Paris , ce d’après les informations transmises par le PFL - le Bellator étant devenu une franchise de la Professional Fighters League. Pour l’occasion, le natif de Douala affrontera l’Américain Derek Anderson en co-main event, à l’Accor Arena, lieu où il a combattu Baysangur Chamsoudinov le 7 mars dernier.

Anderson fait son grand retour au Bellator !

L’affrontement entre les deux hommes aura lieu le 17 mai prochain, soit un peu plus de deux mois après le dernier combat de Doumbè et près de huit mois après celui d’Anderson. Ce dernier possède un bilan de 17 victoires pour 4 défaites à 34 ans. Barbaric , de son surnom, n’a combattu qu’une seule fois depuis 2021 mais s’est imposé lors de trois de ses quatre dernières participations au Bellator. Son dernier combat pour l’organisation s’était terminé par une défaite par TKO au premier round contre Michael Page, aujourd’hui combattant à l’UFC.

Doumbè s’engage à long terme avec le PFL