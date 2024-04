MMA : Ça chauffe fort entre deux actuels champions de l’UFC

Florian Barré

Depuis la victoire cinglante de Max Holloway face à Justin Gaethje, Ilia Topuria ne cesse de faire du rentre dedans au champion BMF hawaïen. Le Géorgien, détenteur de la ceinture des poids plumes de l’UFC veut à tout prix affronter « Blessed » mais à une seule condition. Une condition qui ne semble pas satisfaire Holloway selon les dires de ce dernier.

Avec le KO étincelant sur Justin Gaethje à la dernière seconde et la brillante ceinture de champion BMF autour de sa taille, Max Holloway a de nombreuses options à sa disposition à l’UFC. S'adressant à Joe Rogan lors de son interview d'après-combat à l'UFC 300, Blessed a profité de l'occasion pour interpeller le champion poids plume Ilia Topuria et le champion poids léger Islam Makhachev. Et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque depuis lors, El Matador se montre déterminé à l’idée de signer pour ce combat.

Topuria veut Holloway, à une seule condition !

Cependant, Topuria réclame une contrepartie. En effet, il est prêt à mettre sa ceinture poids plumes en jeu seulement si Holloway met la sienne aussi. « La seule chose discutable à mon sujet est de savoir si je te finis par KO ou par soumission. Je viens juste de battre le gars qui t’a battu non pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Maintenant, tu as la seule chose qui te rend pertinent et qui te garantira un combat lucratif : la ceinture BMF. Je ne me bats plus pour l’argent mais pour l’héritage. Remporter cette ceinture tout en détenant mon titre fera de moi le premier. Le premier à détenir les deux ceintures. Le premier à mettre KO Volkanovski et le premier à te faire dormir. Tu auras une défaite digne contre un champion dont on se souviendra pour l’éternité. Je décide qui, quand et où. » a déclaré le Géorgien, sûr de lui.

Une attitude peu convaincante