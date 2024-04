MMA : Un phénomène français va faire ses débuts à l’UFC !

Florian Barré

Alors qu’il a récemment signé avec l’UFC, Oumar Sy va faire ses débuts dans l’organisation reine de MMA le 18 mai prochain, dans la catégorie des poids mi-lourds. Ainsi, le nom de son premier adversaire a été dévoilé. Et il s’agit de Rodolfo Bellato, combattant brésilien passé par les Dana White’s Contender Series.

Né en 1995, Oumar Sy est un combattant de MMA peu expérimenté. Pourtant, il n’effectuera ses débuts à l’UFC que le 18 mai prochain. Ancien du KSW, de l’Oktagon MMA et d’Arès, le Français possède un palmarès de 9-0 et compte bien poursuivre sur sa lancée face à son premier adversaire dans la plus grande organisation de MMA au monde : Rodolfo Bellato. Le Brésilien a déjà combattu une fois sous l’égide de Dana White. Combat qu’il a remporté le 2 décembre dernier par TKO face à l’Ukrainien Ihor Potieria.

MMA : Benoît Saint-Denis perd une place à l’UFC https://t.co/3iPXdAoPsn pic.twitter.com/PWMp2FvTuI — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Exploiter les failles de Bellato

Ce combat sera un vrai test pour Oumar Sy. En face de lui, il trouvera un athlète extrêmement agressif qui n’a remporté qu’un seul de ses douze combats victorieux à la décision. C’est dire ! Sy devra ainsi exploiter les quelques failles du Brésilien, qui montre une garde assez ouverte en boxe et qui a du mal à se déplacer. Pouvant compter sur sa lutte très solide et son grappling offensif, le tricolore a toutes les capacités pour rayonner à l'UFC, dans une catégorie délaissée qui plus est.

Une allonge impressionnante

À 28 ans, Oumar Sy va donc entamer sa carrière au très, très haut niveau. Invaincu pour l’heure, le Parisien possède une allonge de 2,13m, près de celle de Jon Jones (2,15m). Une arme redoutable pour celui qui compte quatre victoires par KO/TKO et trois par soumission. Par ailleurs, il faudra se remettre vite dans le bain pour Sy puisque celui-ci n’a plus combattu depuis près d’un an. Sa dernière guerre remonte au 30 juin 2023. C’était face au Brésilien Ildemar Alcantara (KO premier round).