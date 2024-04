MMA - UFC : L’incroyable raison pour laquelle Gane aurait refusé Aspinall

Florian Barré

La nouvelle est tombée récemment, Ciryl Gane aurait refusé un combat contre Tom Aspinall à Manchester. La raison : il tournerait dans un film au même moment, avec un réalisateur français de seconde zone. Et forcément, lorsqu’on connaît le passif entre les deux hommes, cette rumeur met à mal le sérieux du Français face à celui du Britannique, lui qui n’a plus combattu depuis près de huit mois.

Pour avoir vent d’un passage de Ciryl Gane dans une cage de l’UFC, il faut remonter à l’UFC Paris 2, en septembre 2023. Il avait à l’époque dominé Serghei Spivac puis fait comprendre à Dana White qu’il souhaitait obtenir une nouvelle chance de combattre pour la ceinture des poids lourds. Malheureusement, après avoir chuté contre Francis Ngannou en janvier 2022 et Jon Jones en mars 2023, le Bon Gamin a vu sa demande être rejetée puisque Bones se préparait à affronter Stipe Miocic.

D’où provient le beef avec Aspinall ?

Mais une autre solution s’offrait à lui. C’est alors que Gane n’a pas répondu au call-out de Tom Aspinall, plus loin dans la division. Quelques semaines plus tard, ce même Aspinall devenait champion intérimaire, de quoi intéresser le Français ! Pas question pour le Britannique de répondre positivement après le refus en amont du tricolore. Depuis, les deux hommes se cherchent et Dana White aurait trouvé un terrain d’entente pour cet été. Ainsi, l’UFC aurait proposé à Gane d’affronter Aspinall à Manchester. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, celui-ci aurait refusé pour prioriser le tournage d’un film dans lequel il joue.

Ciryl Gane jouerait pour le nouveau film d’Antoine Blossier