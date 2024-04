MMA : Après sa victoire à l’UFC 300, il veut combattre à l’UFC 301 !

Florian Barré

Tombeur de Jamahal Hill lors du main event de l’UFC 300, Alex Pereira en veut encore. Après s’être illustré grâce à un énorme KO dès le premier round, le Brésilien souhaite revenir dès le mois prochain. En effet, « Poatan » n’a pas vraiment subi de coup significatif et semble être en bonne forme pour revenir rapidement dans la cage. De plus, l’UFC 301 se déroulera chez lui, au Brésil.

Champion actuel de la catégorie mi-lourd de l’UFC, Alex Pereira a parfaitement défendu sa ceinture face à Jamahal Hill, samedi soir. Alors qu’il venait de prendre un coup dans les parties intimes, Poatan a rapidement fait signe à l’arbitre qu’il pouvait continuer à combattre. Une seconde plus tard, Hill est tombé au sol après avoir reçu un coup de poing dévastateur du Brésilien. S’en est suivie une célébration notable de Pereira. Ce dernier a d’ailleurs révélé qu’il avait réagi ainsi car il était agacé du comportement de son vis-à-vis pendant la fight week.

MMA - UFC : C’est annoncé, McGregor est de retour ! https://t.co/Y1eduO93uM pic.twitter.com/HyTui1YOhn — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

L’incroyable demande d’Alex Pereira

Forcément, grâce à sa victoire-éclair, Alex Pereira a montré qu’il était le maître incontesté de sa division, lui qui a déjà remporté la ceinture des poids moyens de l’UFC et qui pourrait prochainement s’attaquer à celle des poids lourds. Cela pourrait d’ailleurs être dès l’UFC 301 qui se déroulera le mois prochain. En effet, Poatan avait déjà évoqué l’idée de terminer rapidement son combat avec Jamahal Hill pour ensuite combattre en mai, chez lui, au Brésil.

Pereira veut être de la fête lors de l’UFC 301