MMA - UFC : C’est annoncé, McGregor est de retour !

Florian Barré

Le retour de Conor McGregor est désormais officiel. Le patron de l'UFC, Dana White, a annoncé samedi soir que « The Notorious » affronterait Michael Chandler lors de l'événement principal de l'UFC 303, le 29 juin à Las Vegas. Initialement, McGregor avait déclaré le 1er janvier qu'il combattrait Chandler à cette date, mais cela n'a été rendu officiel que tout récemment.

The Notorious is back ! Trois ans après sa défaite contre Dustin Poirier et sa terrible fracture au tibia, Conor McGregor va retrouver la cage de l’UFC. Il sera présent lors du main event de l'UFC 303 le 29 juin prochain. « Il avait beaucoup d'obligations à gérer. Organiser son retour n'a pas été difficile. Ce n'est jamais compliqué de négocier avec Conor, c'est un excellent partenaire pour nous. On est de retour, c'est un gars intelligent », a ainsi annoncé Dana White, président de l’organisation reine de MMA après l’UFC 300, dans la nuit de samedi à dimanche.

McGregor a-t-il encore le niveau ?

Ce retour se fera face à Michael Chandler. Les deux hommes se sont entraînés l'un contre l'autre lors de « The Ultimate Fighter » en 2023 ; le plan étant que les deux hommes se battent réellement après la conclusion de l'émission de téléréalité. McGregor (22-6) n'a remporté qu'une seule victoire à l'UFC depuis 2016 et n'a combattu que quatre fois depuis, sans compter un match de boxe à succès contre Floyd Mayweather en 2017, qu’il a aussi perdu.

« Iron » fait aussi son retour !

De son côté, Chandler (23-8) n'a pas combattu depuis une défaite par soumission contre Poirier à l'UFC 281 en novembre 2022. Le combattant du Missouri est l'un des plus grands combattants de l'histoire du Bellator, triple champion des poids légers dans la promotion et a signé avec l'UFC en tant qu'agent libre en 2020. À 37 ans, il n'a perdu que contre les meilleurs combattants de l'UFC, dont l'ancien champion Charles Oliveira et Justin Gaethje.