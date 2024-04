MMA : Comment l’UFC 300 est entré dans l’histoire ?

Florian Barré

Le MMA prend de plus en plus d’ampleur dans la planète sport. Depuis quelques années, aux États-Unis, en France mais aussi partout ailleurs dans le monde, les arts martiaux mixtes résonnent comme un incontournable. Et l’UFC en est la preuve principale. L’organisation reine de la discipline se remplit les poches chaque week-end et permet aux combattants de gagner de plus en plus d’argent en s’affrontant dans la cage. Dernière preuve en date : l’UFC 300.

Samedi dernier, l’UFC 300 battait son plein. Parmi les exploits historiques réalisés, l'événement au T-Mobile Arena de Las Vegas s'est classé troisième de tous les temps en matière de revenus. Selon la promotion, l’UFC a empoché un montant de vente de billets de 16 508 823 $. Par ailleurs, preuve de la hype grandissante autour du MMA, l’événement est le quatrième depuis début 2023 à se classer dans le top 10 de la promotion. Sept des dix pay-per-view les plus fructueux ont eu lieu depuis début 2021.

MMA : Benoît Saint-Denis perd une place à l’UFC https://t.co/3iPXdAoPsn pic.twitter.com/PWMp2FvTuI — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Alex Pereira entre aussi dans l’histoire !

L'événement de samedi a également marqué le quatrième événement du top 10 auquel Alex Pereira était en tête d'affiche, dépassant Israel Adesanya et Conor McGregor à égalité avec trois. Seuls deux événements de la liste ne présentent aucun de ces trois combattants et ceux-ci se sont tous déroulés aux États-Unis, sur quatre sites. Le total du top 10 combiné est de 141 431 592 $ de recettes. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter là puisque The Notorious revient fin juin face à Michael Chandler et que Dustin Poirier et Islam Makhachev ont d’ores et déjà acté leur face à face pour le 1er juin.

Le top 10 :

UFC 281 - Adesanya vs. Pereira : 11 562 807 $

UFC 287 - Adesanya vs. Pereira 2 : 11 943 363 $

UFC 129 - Saint-Pierre vs. Shields : 12 075 000 $

UFC 285 - Jones vs. Gane : 12 150 000 $

UFC 295 - Prochazka vs. Pereira : 12 400 000 $

UFC 299 - O’Malley vs. Vera : 14 142 904 $

UFC 264 - McGregor vs. Poirier 3 : 15 759 800 $

UFC 300 - Pereira vs. Hill : 16 508 823 $

UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor : 17 188 895 $

UFC 205 - McGregor vs. Alvarez : 17 700 000 $