MMA : Benoît Saint-Denis perd une place à l’UFC

Florian Barré

Le week-end dernier avait lieu le 300e pay-per-view de l’UFC. La carte, historique de par la présence en nombre de champions de l’organisation, mettait en avant de nombreux combats de la catégorie lightweights, où évolue notamment Benoît Saint-Denis. Alors que ce dernier était pressenti dans le top 5 les poids légers en cas de victoires contre Dustin Poirier, il se retrouve aujourd’hui bien loin, en 13e position.

C’est officiel, le classement des -70kg a évolué après l’UFC 300. Toujours champion, Islam Makhachev domine la division la plus homogène de l’organisation. Son premier prétendant a cependant changé puisque Arman Tsarukyan (#1) a pris la place de Charles Oliveira (#2) en le battant à la décision samedi soir. Derrière, on retrouve Justin Gaethje, Dustin Poirier et Mateusz Gamrot pour compléter le top 5. À noter l’entrée de Max Holloway dans le classement (#9), lui qui a vaincu Gaethje par KO pour son premier combat dans sa nouvelle catégorie de poids.

BSD dépassé par Moicano

Plus loin encore, on retrouve Benoît Saint-Denis en 13e position. Une position qui semble bien loin du réel niveau du God of War mais que ce dernier occupe du fait de sa récente défaite contre Poirier. Aux portes du top 10 à l’époque, il aurait pu intégrer le top 5 mais le KO subi lui a fait perdre une place. 12e avant l’UFC 300, il recule encore aujourd’hui puisque le Brésilien Renato Moicano gagne trois positions suite à son succès contre Jalin Turner samedi soir.

Quid du prochain combat de Saint-Denis ?