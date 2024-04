MMA - UFC : L’arbitre de Doumbè vs. Baki fait une incroyable révélation

Florian Barré

Le combat pour le titre BMF (Baddest Motherf**ker) entre Max Holloway et Justin Gaethje à l’UFC 300 a dépassé toutes les attentes le week-end dernier. Pour preuve, l’arbitre présent dans la cage, Marc Goddard, le même homme qui a arbitré le combat entre Cédric Doumbè et Baki, a eu une réaction sans précédent face à l’incroyable finition du natif d’Hawaï.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Max Holloway a remporté le titre BMF remis en jeu par Justin Gaethje. Alors qu’il était monté en catégorie de poids pour l’occasion, le combattant Hawaïen s’est imposé par KO à une seconde de la fin du cinquième et dernier round. Un finish imaginable seulement dans les films. Le plus fou dans l’histoire c’est que Blessed a pointé du doigt le centre de l’octogone dans les dix dernières secondes afin de proposer à Gaethje de se livrer une bonne fois pour toutes aux poings. Chose que The Highlight a accepté… à ses dépens.

« J’ai encore la chair de poule »

Après des échanges de coups inefficaces, Holloway a touché Gaethje et l’a endormi, laissant l’arbitre Marc Goddard bouche bée. Après l’évènement, il a révélé avoir crié au moment du KO, chose qu’il n’avait jamais fait en 20 ans. « J’adorerais que l’UFC diffuse l’audio de mon micro. J’ai littéralement crié à la fin de ce combat, pour la première fois en 20 ans. C’était une réaction automatique, je suppose. Je suis toujours sans voix. J’ai encore la chair de poule. Ces deux gars sont la quintessence de notre sport. De la pure classe. Quel privilège », s’est enflammé Goddard sur X.

L’UFC partage la vidéo

L’arbitre anglais a finalement été entendu. L’UFC n’a pas manqué l’occasion de diffuser le son du micro qu’il portait durant ce combat, et on l’entend en effet pousser un petit cri avant d’annoncer à deux reprises : « C’est terminé ! C’est terminé ! ». La victoire éblouissante de Holloway sera ainsi probablement mise en avant dans les années à venir comme l’un des combats les plus fous de l’histoire de l’organisation. Et Marc Goddard fait partie de cette histoire.