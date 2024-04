MMA : Il frappe un spectateur, l’UFC poursuivit en justice ?

Florian Barré

Samedi soir, lors de l’UFC 300, Arman Tsarukyan a remporté le plus grand combat de sa carrière, battant l’ancien champion des poids légers, Charles Oliveira, par décision partagée. Mais avant d’entrer dans la cage, l’Arménien a réalisé un geste surprenant, en frappant un spectateur dans les gradins, laissant bouche bée la toile le lendemain matin. Comme le combattant lui-même, Dana White a ainsi réagi à la situation.

Dans la catégorie des poids légers, la concurrence est rude derrière le champion Islam Makhachev. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira et Arman Tsarukyan rêvent de dérober la ceinture au combattant tchétchène. Le prochain à avoir cette opportunité sera The Diamond lors de l’UFC 302. Ensuite ce pourrait être au tour de Tsarukyan puisque ce dernier s’est imposé à la décision face à Oliveira dans la nuit de samedi à dimanche.

MMA - UFC : C’est annoncé, McGregor est de retour ! https://t.co/Y1eduO93uM pic.twitter.com/HyTui1YOhn — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Il voulait me frapper »

Outre cette victoire marquante, l’Arménien s’est fait remarquer pour son comportement violent avant d’entrer dans la cage. Celui-ci a tenté d’asséner un coup à un spectateur présent derrière les barrières de sécurité, expliquant son geste de réactionnel à une tentative d’intimidation : « Il m'a montré qu'il voulait me frapper, et je voulais lui répondre, c'est tout. Personne ne me dit ‘va te faire f**tre’, peu importe qui tu es, je vais te frapper au visage. Quand tu es à 200 mètres, je ne vais pas te frapper, mais quand tu es près de moi, ça finira automatiquement par blesser quelqu'un. » a-t-il déclaré.

Dana White préfère rire de la situation