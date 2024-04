MMA - UFC : Manon Fiorot ne veut plus combattre sans cette condition !

Florian Barré

Cela fait plusieurs mois que Manon Fiorot attend son heure. La Niçoise de 34 ans affiche désormais ses ambitions avec fermeté. Pas question de retourner dans la cage de l’UFC si la ceinture n’est pas mise en jeu. Pour MMA Junkie, la récente tombeuse d’Erin Blanchfield a été très claire et se positionne même en back-up du combat entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko.

Numéro 2 dans la catégorie flyweight de l’UFC, Manon Fiorot n’a jamais été aussi proche d’obtenir un combat pour le titre de sa division. Sa victoire récente face à l’Américaine Erin Blanchfield lui permet dès lors de se positionner comme la prochaine prétendante à la ceinture détenue pour l’heure par Alexa Grasso. Malheureusement pour la Tricolore, la Mexicaine a déjà un combat de prévu face à Valentina Shevchenko, de quoi retarder encore l’heure de gloire pour Manon Fiorot.

MMA - UFC : Victime d’un KO terrible, Gaethje s’exprime enfin ! https://t.co/w9g5UZm3L4 pic.twitter.com/tP3t4q90vL — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Un retour surprise le 17 septembre ?

Cependant, pas question pour la Française de s’éparpiller. Désormais, c’est la ceinture ou rien. Cette dernière ne dépensera plus d’énergie pour un autre combat. Interviewée par MMA Junkie , la protégée d'Aldric Cassata souhaite même devenir la combattante de secours du combat pour la ceinture prévu le 17 septembre à l’UFC. « Ce que j'aimerai c'est être backup pour ce combat ». En d’autres termes, Manon Fiorot pourrait se préparer pour cette date, avec la possibilité de ne jamais participer au combat.

Manon Fiorot est impatiente