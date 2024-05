PSG - Dortmund : Pastore lance un avertissement avant le choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG recevra le Borussia Dortmund ce mardi soir, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, et devra donc réaliser une meilleure performance qu'à l'aller et s'imposer pour espérer se qualifier. Javier Pastore, ancien joueur emblématique de l'ère QSI au PSG, glisse quelques conseils avant ce choc décisif.

Battu de justesse la semaine dernière sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0), le PSG devra renverser la vapeur et impérativement s'imposer par minimum deux buts d'écart ce mardi soir au Parc des Princes afin de valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui du tour précédent où le PSG avait tout fait basculer en quart de finale retour, face au FC Barcelone, et Javier Pastore l'a d'ailleurs rappelé dans un entretien accordé à PSG TV .

« Il faudra refaire la même chose »

« C’est un peu la même chose que contre Barcelone. Il faut gagner ce match retour, sauf que cette fois c’est à Paris. Les joueurs savent qu’ils doivent faire un grand match on attendait cela d’eux à Barcelone, ils l’ont fait, il faudra refaire la même chose », indique l'ancien meneur de jeu du PSG (2011-2018), qui indique donc la marche à suivre pour se qualifier face à Dortmund.

« On peut toujours compter sur les supporters »