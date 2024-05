PSG : En direct, il balance sur le malaise Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé voit l’opinion publique évoluer ces derniers temps à son égard. D’après Walid Acherchour, la genèse de cette situation remonte à l’été dernier et à son bras de fer avec le président Nasser Al-Khelaïfi concernant son refus d’activer la clause présente dans son contrat au PSG. Explications.

En juin 2023, le PSG recevait une lettre de la part de Kylian Mbappé via lequel l’attaquant star du Paris Saint-Germain affirmait ne pas lever la clause incluse dans son contrat afin de le rallonger d’une saison jusqu’en 2025. Un manque de respect aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi qui a même menacé de le vendre en juillet dernier si la situation restait inchangée.

«Les gens, ne l’ont pas accepté»

Chroniqueur pour RMC et intervenant dans l’ After Foot , Walid Acherchour a vidé son sac sur le malaise pesant autour de Kylian Mbappé ces dernières semaines au PSG. « Le désamour des supporters du PSG remonte à l’été dernier. Je pense que les gens ont vu clair dans le jeu de Kylian Mbappé. S’il n’y a pas l’histoire du Japon cette saison, si Nasser Al-Khelaïfi ne lui dit pas : « tu ne pars pas au Japon », Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat, partir libre au Real Madrid, prendre la prime de fidélité. La dernière année qu’il a au Paris Saint-Germain et ne pas partir au Real Madrid, et prendre la prime au Real Madrid. Les gens, ne l’ont pas accepté. Parce qu’il n’y a aucun joueur dans l’histoire du football avec sa renommée, sa valeur marchande, qui n’a rien laissé financièrement à son club ».

«Quand on dit que Mbappé a une très bonne communication, il en a dupé certains»