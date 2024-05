Algérie : Mbappé promet «un été très excitant»

Thibault Morlain

Un transfert au Real Madrid, l'Euro avec l'équipe de France et peut-être les Jeux Olympiques... L'été s'annonce chargé pour Kylian Mbappé, qui n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer durant l'intersaison. Et voilà qu'à cette liste, on pourrait également ajouter un voyage en Algérie pour sa fondation. Mbappé en a d'ailleurs dit plus sur cette visite sur les terres de sa mère.

Tandis que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid cet été, cela serait aussi le cas... en Algérie. Ces dernières semaines, de nombreux médias ont annoncé la venue de l'actuel joueur du PSG dans le pays d'où est originaire sa mère, Fayza Lamari. Un voyage confirmé par Mbappé.



« On est encore en train de ficeler un peu tout »

Interrogé par Brut ces dernières heures à propos de ce voyage prévu en Algérie, Kylian Mbappé a annoncé la couleur. L'actuel attaquant du PSG a alors expliqué : « Un déplacement en Algérie dans les prochaines semaines, prochains mois ? On est encore en train de ficeler un peu tout. Il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux ».

« Ça va être un été très excitant »