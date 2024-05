PSG : Il vend la mèche pour Mbappé et deux autres stars ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG recevra le Borussia Dortmund mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions, et la ligne d'attaque du club de la capital devra impérativement être plus efficace qu'au match aller en Allemagne. Selon Habib Beye, Luis Enrique pourrait malgré tout reconduire le même trio d'attaque avec Kylian Mbappé entouré d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Mercredi dernier, le PSG n'a pas brillé sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions et s'est incliné sans convaincre (1-0). Positionné en avant-centre, Kylian Mbappé a vécu une soirée très compliqué à la pointe de l'attaque du PSG, lui qui était entouré d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Quel onze choisira d'aligner Luis Enrique mardi soir pour le match retour ?

Beraldo à la place d'Hernandez ?

Au micro de Canal + , Habib Beye a d'abord évoqué le secteur défenseur du PSG avec l'absence de Lucas Hernandez : « Je pense qu’il va mettre (Lucas) Beraldo pour la qualité de pied, pour la sortie de balle. Il aime la qualité de pied de Beraldo sur la sortie de balle, il sait qu’il va avoir besoin de sortir parce qu’il sera peut-être face à un bloc bas et qu’il faudra trouver ces passes entre les lignes. À mon avis, il ira sur Beraldo », indique le consultant du CFC , avant d'évoquer l'attaque du PSG.

« Il va reconduire les trois »