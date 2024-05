MMA - UFC : Benoît Saint-Denis veut affronter Tsarukyan !

Florian Barré

Le 18 mai, Benoît Saint-Denis combattra pour la première fois depuis sa défaite par KO contre Dustin Poirier à l’UFC 299. Mais son retour ne se fera pas dans une cage de MMA puisque le « God of War » affrontera Marc Diakiese en grappling au Grand Dojo de Paris le 18 mai. Initialement, BSD pensait même être opposé à Arman Tsarukyan, prétendant n°1 à la ceinture lightweight de l’UFC. Mais ce n’est que partie remise !

Benoît Saint-Denis aime la guerre. Contre Dustin Poirier, l’ancien membre des forces spéciales l’a encore prouvé en allant au front malgré une infection l’ayant considérablement affaibli. Résultat : défaite par KO au deuxième round. Mais pas de place à un repos trop long, BSD veut de nouveau en découdre. Le Nîmois sera au Grand Dojo de Paris pour affronter Marc Diakiese en grappling dans une dizaine de jours. Un combat au sol qui permettra à Saint-Denis de continuer de s’exercer sans pour autant mettre à mal sa santé.

Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker à l’UFC ?

Alors même que le combat n’a pas eu lieu, BSD a déjà pensé à l’après. Pour son retour à l’UFC, dont personne ne connaît la date pour l’heure, le Tricolore est pressenti face à Dan Hooker, n°10 de la division des poids légers. Un adversaire qui ne convient pas particulièrement à Saint-Denis en raison de sa position peu avantageuse dans la catégorie : « J’aimerais affronter quelqu’un avec le meilleur palmarès possible. Donc si c’est Dan Hooker, c’est Dan Hooker, mais j’adorerais affronter Arman Tsarukyan car je sais évidemment qu’il est aspirant numéro 1 au titre. Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette division donc attendons de voir » a ainsi déclaré le Français à MMA Junkie.

BSD attend Tsarukyan depuis quelques jours déjà