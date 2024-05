MMA - UFC : Call-out par Jon Jones, Alex Pereira réagit !

Florian Barré

Vendredi, sur ses réseaux sociaux, Jon Jones s’est lancé dans un débat concernant Alex Pereira. L’Américain, de retour à l’entraînement après sa blessure au pectoral, a demandé à sa communauté s’ils considèreraient le Brésilien comme étant le GOAT s’il devenait champion de la catégorie poids lourds. Une chose est sûre, « Bones » est motivé à l’idée d’affronter « Poatan » après son combat contre Miocic. Une idée que semble approuver Pereira.

Alors qu’un combat contre Tom Aspinall semblait être dans les petits papiers de Jon Jones après son combat contre Stipe Miocic, la donne a aujourd’hui changé. Dans un premier temps, sur son compte X, la légende de l’UFC a clairement call-out Alex Pereira : « Si Alex P devenait champion de la division poids lourds, le considéreriez-vous comme le GOAT ? Être de retour au gymnase m’a fait penser différemment. Ce combat après Stipe est peut-être le prochain mouvement le plus important que je puisse faire. Ce tueur a déjà vaincu de nombreux champions et est déjà considéré comme une légende par des millions de personnes à travers le monde. Le combat le plus massif que l’UFC puisse mener. Donnez à Alex une chance de venger tous ces grands champions brésiliens que j'ai vaincus. » a d’abord écrit Jones.

Pereira ne dit pas « non » !

Dès lors, Pereira s’est empressé de répondre au désir de Bones . Les deux hommes semblent d’ailleurs sur la même longueur d’onde : « Il y a eu ce message de Jon Jones hier soir donc je ne sais pas si ça pourrait changer les plans. Devenir champion dans trois catégories est très difficile et peu de gens essayent mais si j’ai cette opportunité, je veux juste apporter de la joie à tout le monde et une meilleure vie à ma famille. »

« Poatan » avait une autre idée en tête en amont