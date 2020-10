Formule 1

Formule 1 : La confidence de Lewis Hamilton sur son futur contrat !

Publié le 15 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton devrait prochainement prolonger avec Mercedes, le Britannique en a dit plus sur ce contrat et l’une des possibles clauses de celui-ci.

Déjà sextuple champion du monde, Lewis Hamilton est bien parti pour remporter un 7ème titre et ainsi égaler Michaël Schumacher. Mais outre cet exploit qui se profile, c’est l’avenir du pilote britannique qui fait de plus en plus parler. En effet, la star de Mercedes est actuellement en fin de contrat et la question de sa prolongation commence à s’éterniser. Néanmoins, celle-ci devrait bien intervenir tôt ou tard. Entre Hamilton et Mercedes, l’histoire devrait donc encore continuer. D’ailleurs, compte tenu de la situation actuelle, le pilote de 35 ans a eu le temps de réfléchie à cette question, de quoi lui donner certaines idées.

