Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg met la pression sur Valtteri Bottas !

Publié le 16 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Ancien coéquipier de Lewis Hamilton et ainsi prédécesseur de Valtteri Bottas chez Mercedes, Nico Rosberg est revenu sur la performance du finlandais lors de l'Eifel Grand Prix, notamment sur son erreur lui ayant coûté la victoire.

Parti en pole position lors de l'Eifel Grand Prix, Valtteri Bottas a vécu une course cauchemardesque, qui s'est conclue sur un abandon. Avec 69 points de retard sur Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a probablement vu ses derniers espoirs de titre de champion du monde s'envoler, laissant une voie royale à Lewis Hamilton pour remporter son quatrième titre consécutif. Ancien coéquipier de Lewis Hamilton et champion du monde 2016, Nico Rosberg a analysé la course de Valtteri Bottas. L'ancien pilote allemand affirme que son successeur doit faire mieux s'il veut réellement concurrencer Lewis Hamilton.

« Il ne pose pas un défi assez fort à Lewis »