Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur l'avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 19 octobre 2020 à 18h35 par A.M.

En grande difficulté cette saison, Sebastian Vettel a décidé de poursuivre sa carrière et pilotera une Aston Martin la saison prochaine. Mais Jackie Stewart estime qu'il aurait mieux fait de prendre sa retraite.

Avant même le début de la saison, Sebastian Vettel savait que ce sera sa dernière année chez Ferrari. La Scuderia a effectivement décidé de ne pas prolonger le contrat du quadruple Champion du monde qui sera remplacé par Carlos Sainz. Après plusieurs semaines de réflexion à voir les baquets s'éloigner les uns après les autres, Sebastian Vettel a finalement opté pour l'opportunité de rejoindre Racing Point qui deviendra Aston Martin la saison prochaine où il remplacera Sergio Pérez. Mais Jackie Stewart estime que l'Allemand aurait mieux fait de prendre sa retraite.

«J’aurais été personnellement heureux s’il avait pris sa retraite»