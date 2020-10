Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’enflamme pour l’écurie Mercedes !

Publié le 18 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Bien embarqué dans la quête de son 7e titre mondial, Lewis Hamilton semble vivre un rêve éveillé chez Mercedes. Alors qu’il n’a pas encore prolongé son contrat pour l’an prochain, le Britannique se dit impressionné par son écurie.

Une fois de plus, personne ne semble pouvoir l’arrêter. Presque infaillible depuis le début de la saison de Formule 1, Lewis Hamilton fonce à toute allure vers son 7e titre de champion du monde, le 4e d’affilée. Une année de tous les records pour le Britannique, qui devrait dépasser prochainement les 91 victoires en Grand Prix de Michael Schumacher. Et si les victoires sont avant tout celles du pilote de 35 ans, ce sont aussi celles de l’écurie Mercedes, qui travaille avec lui depuis 2013 et son départ de McLaren.

« L’innovation est vraiment à son apogée »