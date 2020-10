Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton revient sur son départ de chez McLaren !

Publié le 18 octobre 2020 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il fait les beaux jours de Mercedes depuis 2013, Lewis Hamilton est revenu sur son départ de chez McLaren survenus il y a quelques années en espérant que Martin Whitmarsh, le directeur de l’écurie en ce temps là, comprenait désormais sa décision.

Lewis Hamilton sera à jamais associé à Mercedes. Présent au sein de l’écurie allemande depuis 2013, le pilote britannique a marqué l’histoire de la Formule 1 au volant de sa Flèche d’Argent en remportant pas moins de cinq championnats du monde depuis son arrivée, tout en sachant qu’il est désormais proche d’en remporter un sixième en 2020. Toutefois, Lewis Hamilton n’oublie pas d’où il vient. En effet, le sextuple champion du monde évoluait d’abord chez McLaren avant de rejoindre Mercedes, une écurie avec laquelle il a remporté son premier titre de champion du monde en 2008. Seulement voilà, après cette prouesse, la collaboration entre le Britannique et son écurie d’alors a commencé à s’affaisser, au point de le conduire à prendre la décision de s’en aller. Un choix fort alors opéré par Lewis Hamilton et qui avait fait l’objet de critiques à l’époque. Cependant, le pilote désormais âgé de 35 ans espère que ce choix est compris de tous désormais, et notamment par Martin Whitmarsh, le directeur de McLaren à l’époque.

« J’espère qu’il m’a pardonné maintenant ! »