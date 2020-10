Formule 1

Formule 1 : Aston Martin attend Sebastian Vettel de pied ferme !

Publié le 17 octobre 2020 à 14h35 par H.G.

Alors que Sebastian Vettel rejoindra Aston Martin F1 la saison prochaine, le directeur de l’écurie actuellement nommée Racing Point a confié qu’il avait de grandes ambitions avec le quadruple champion du monde.

Cette fin de saison 2020 marquera la fin du cauchemar de Sebastian Vettel chez Ferrari. L’écurie italienne est en effet en grande difficulté ces derniers mois et connait un exercice des plus délicats avec une voiture dont les performances sont loin des attentes. Et si Charles Leclerc parvient à s’en sortir, Sebastian Vettel rencontre de grandes difficultés, d’autant plus que l’arrivée du pilote monégasque la saison passée n’a en rien aidé l’Allemand. La Scuderia mise tout sur Charles Leclerc, laissant ainsi son quadruple champion du monde quelque peu de côté. Arrivant au terme de son contrat en fin de saison, Sebastian Vettel va donc quitter Ferrari et a déjà annoncé qu’il rejoindra Aston Martin F1, actuellement nommée Racing Point. Et le moins que l’on puisse dire est que le pilote allemand y est très attendu tant sa future écurie souhaite miser sur lui afin de franchir un palier dès la saison prochaine comme l’a expliqué son directeur Otmar Szafnauer.

« Nous l’aiderons à retrouver les compétences qui l’ont fait sortir du lot »