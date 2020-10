Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly met les choses au point pour Red Bull !

Publié le 16 octobre 2020 à 13h35 par T.M.

Pour Pierre Gasly, cela ne s’est pas très bien passé chez Red Bull. Malgré cela, le pilote français n’est pas vraiment rancunier.

Désormais chez AlphaTauri, Pierre Gasly livre de très belles prestations à chaque Grand Prix, à l’instar notamment de sa victoire à Monza. Le pilote français a ainsi retrouvé le sourire après une aventure ratée chez Red Bull. Arrivé en 2019 pour être le coéquipier de Max Verstappen, Gasly n’a toutefois pas été à la hauteur des attentes. Décevant, il a ainsi été rétrogradé au profit d’Alexander Albon. De quoi tendre les relations entre le Français et Red Bull ? Dans des propos rapportés par F1i , le principal intéressé a mis les choses au point.

« Respectueux et reconnaissant »