Formule 1 : Hamilton, Macron... Les énormes anecdotes de Gasly sur sa victoire à Monza !

Publié le 19 octobre 2020 à 9h35 par A.M.

Un peu plus d'un mois après sa fabuleuse victoire à Monza, Pierre Gasly, qui continue d'enchaîner les bonnes performances, revient sur ce succès qui a changé sa vie.

Une victoire en Formule 1, ça change un homme. Pierre Gasly peut en témoigner. Vainqueur à Monza il y a un moins, le pilote AlphaTauri est le premier français à remporter un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco, et le deuxième de la petite écurie italienne après Sébastian Vettel, déjà dans le temple de la vitesse, en 2008. Une performance historique pour Pierre Gasly qui réalise en parallèle de ce succès une saison très aboutie comme en témoigne sa dixième place au classement des pilotes devant la McLaren de Carlos Sainz, la Renault d'Esteban Ocon ou encore la Ferrari de Sebastian Vettel, et surtout, loin devant son coéquipier Danill Kvyat qui pointe déjà à 39 points du Français. Alors bien évidemment, Pierre Gasly a changé de dimension.

«Le président Macron m’a laissé un message sur mon répondeur après la course»