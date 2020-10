Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Bottas… Les vérités de Red Bull sur les ambitions de Verstappen

Publié le 17 octobre 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen est actuellement troisième au classement du championnat du monde, Helmut Marko estime que le vrai rival du pilote néerlandais est Valtteri Bottas et non Lewis Hamilton.

Sauf surprise, Lewis Hamilton devrait une nouvelle fois être sacré champion du monde de Formule 1 cette saison. Le pilote britannique remporterait ainsi son septième titre mondial, chose qui lui permettrait d’égaler le record absolu en la matière établi par Michael Schumacher. Une prouesse qui serait une nouvelle matérialisation de l’avance considérable de Mercedes sur ses concurrents, et notamment Red Bull, où évolue Max Verstappen. Auteur de belles performances, les limites de sa voiture par rapport à la Flèche d'Argent l’empêchent pour l’heure de lutter véritablement pour le titre mondial face à Lewis Hamilton. De quoi conduire Helmut Marko, le responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, à considérer que le vrai objectif de Max Verstappen est la deuxième place du classement actuellement occupée par Valtteri Bottas.

« Il cherche surtout des opportunités pour atteindre la deuxième place »