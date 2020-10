Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean confirme son départ de Haas !

Publié le 22 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Pressenti depuis déjà plusieurs jours, le départ de Romain Grosjean de Haas n’était plus qu’une question d’heures. Le Français a pris les devants sur ses réseaux sociaux dans un message d’adieu émouvant.

Son avenir était incertain depuis plusieurs semaines, il présente désormais une certitude. À l’issue de la saison, Romain Grosjean ne pilotera plus sous les couleurs de Haas. Après une saison encore une fois compliquée, le Français quitte l’écurie pour laquelle il roulait depuis 5 ans. Dans le même temps, son coéquipier Kevin Magnussen devrait lui aussi prendre la sortie. Si leurs successeurs ne sont pas encore connus, il pourrait s’agir selon les rumeurs de Nikita Mazepin ou de Mick Schumacher, même si les noms de Calum Ilott et Robert Shwartzman sont également évoqués.

« Le livre est terminé »