Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff ferme la porte de Mercedes à Max Verstappen !

Publié le 21 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

L'avenir de Bottas et d'Hamilton sont incertains. Une place pourrait se libérer chez Mercedes. Si tel est le cas, Toto Wolff opterait pour un jeune du programme des flèches d'argent plutôt que pour Max Verstappen.

Mercedes est encore bien parti pour tout rafler en Formule 1. Les flèches d'argent ont la main mise sur les titres constructeurs et pilotes depuis 2014. Aucun ne leur a échappé. Et ce ne devrait pas être le cas cette saison. Comme Lewis Hamilton et Valtteri Bottas occupent les deux premiers rangs du classement pilote, Mercedes est logiquement en tête des constructeurs. Pourtant, quelques doutes planent sur l'avenir de l'écurie. Le sextuple champion du monde n'a pas renouvelé, malgré une tendance vers un nouveau contrat à long terme. Et Bottas n'a prolongé que jusqu'en 2021. Rapidement, un volant pourrait être disponible.

Ocon et Russell favoris