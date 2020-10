Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon valide déjà l’apport de Fernando Alonso !

Publié le 21 octobre 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Fernando Alonso pilotera chez Renault la saison prochaine, il s’implique déjà dans le vie au sein de l’écurie française. Un apport validé par son futur coéquipier, Esteban Ocon.

Double champion du monde, Fernando Alonso avait décidé de prendre quelques distances avec la Formule 1 pour relever de nouveaux défis. Mais après quelques années passées loin des paddocks, l’Espagnol va revenir à ses premiers amours. En effet, il y a quelques semaines, Renault a annoncé le retour de Fernando Alonso la saison prochaine, qui viendra ainsi remplacer Daniel Ricciardo, en partance pour McLaren. Le pilote de 39 ans va donc retrouver la lumière pour aider l’écurie française. D’ailleurs, il apporte déjà sa contribution comme a pu le faire savoir Esteban Ocon, son futur coéquipier chez Renault.

Alonso apporte déjà un plus