Formule 1

Formule 1 : Verstappen s'enflamme pour le Grand Prix du Portugal !

Publié le 21 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après une bonne course en Allemagne lors de l'Eifel Grand Prix, Max Verstappen s'est exprimé sur le Grand Prix du Portugal qui aura lieu au circuit de l'Algarve pour la première fois de l'histoire, ce week-end.

Cela faisait 24 ans que le championnat du monde de Formule 1 n'avait pas fait escale au Portugal. En raison de la crise sanitaire de Covid-19, la saison de Formule 1 2020 n'a démarrée qu'en juillet, entraînant l'annulation de certains Grand Prix comme celui d'Australie, de Monaco, des Pays-Bas, d'Azerbaïdjan, de Singapour ou encore du Japon. Pour maintenir un nombre de courses assez conséquentes, la FIA a en conséquence décidé d'organiser des Grand Prix sur des circuits inédits ou inutilisés depuis de nombreuses années. Ainsi, après le Nürburging début octobre, la Formule 1 s'arrête à Portimao pour le Grand Prix du Portugal, qui se déroule pour la première fois au Circuit de l'Algarve. Ayant eu l'opportunité de découvrir le tracé avec un GT il y a quelques semaines, Max Verstappen a hâte de le découvrir à bord d'une F1.

« C’est un circuit rapide donc j’ai hâte d’y piloter une Formule 1 »