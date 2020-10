Formule 1

Formule 1 : Avec Aston Martin, Sebastian Vettel se serait trompé !

Publié le 20 octobre 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel pilotera une Aston Martin la saison prochaine, ce choix de l’Allemand n’est pas vraiment validé par Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, qui connait très bien Vettel.

En fin de contrat chez Ferrari, Sebastian Vettel ne sera pas prolongé par la Scuderia. Alors que Carlos Sainz Jr viendra le remplacer, l’Allemand souhaitait toutefois à évoluer en Formule 1. Et après plusieurs semaines de recherche, il a finalement vu Aston Martin F1, actuellement Racing Point, lui offrir un baquet pour la saison prochaine. Le quadruple champion du monde sera donc bien sur la grille de départ en 2021. Néanmoins, ce choix de Vettel continue de faire parler. Mentor de l’Allemand chez Red Bull, Helmut Marko a concédé que rejoindre Aston Martin n’était pas le meilleur choix.

« Pas la meilleure décision à prendre »