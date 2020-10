Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg positive pour Sebastian Vettel !

Publié le 21 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

En grande difficulté cette saison chez Ferrari, Sebastian Vettel est fréquemment la cible des critiques d’observateurs de la F1. Pour la suite, qui se déroulera chez Aston Martin, l’Allemand peut compter sur le soutien de Nico Rosberg.

Après avoir eu l’opportunité de défier les Mercedes l’an passé, la Scuderia peut oublier la saison 2020. handicapés par une voiture défaillante, ni Charles Leclerc, ni Sebastian Vettel ne parviennent à bien figurer. Et à seulement quelques échéances de la fin de son contrat, ce dernier semble déjà avoir tourné la page. Progressivement effacé par le Monégasque, l’Allemand roulera l’an prochain sous les couleurs d’Aston Martin afin de retrouver de sa superbe. Critiqué, et annoncé sur la fin, le quadruple champion du monde bénéficie encore de la grâce de certains, comme Nico Rosberg.

« C’est une immense opportunité »