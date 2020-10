Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff vole au secours de Lewis Hamilton !

Publié le 21 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Désormais codétenteur avec Michael Schumacher du record de victoires en Grand Prix, Lewis Hamilton voit ses performances contestées par certains grands du monde de la F1. Toto Wolff répond aux critiques qui visent son pilote.

Cette année encore, Lewis Hamilton écrase tout sur son passage. Largement en tête du classement des pilotes, le Britannique a dépassé le nombre de podium en F1 de Michael Schumacher, et a même désormais égalé son nombre de victoires, en attendant les prochains Grand Prix de la saison. Des performances remises en cause par certaines personnalités du monde de la Formule 1, qui considèrent que sans la supériorité de l’écurie Mercedes, le pilote de 35 ans serait moins rayonnant. Une injustice pour Toto Wolff, qui a pris la défense de son protégé, dans des propos rapportés par Motorsport.com .

« C'est lui qui a rejoint Mercedes »